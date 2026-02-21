الساورة تصعق “سوسطارة” في عقر الديار… وأخطاء دفاعية تُكلّف الاتحاد غاليًا

حقق نادي شبيبة الساورة، فوزًا ثمينًا خارج الديار أمام إتحاد الجزائر، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي، ضمن الجولة 20 من الرابطة المحترفة.

المباراة عرفت بداية قوية من الزوار، الذين استغلوا أخطاء دفاعية فادحة، خاصة من الظهير الأيسر للاتحاد شتي إلياس، الذي تسبب في هدفين مبكرين في الدقيقتين 8 و39، حملا توقيع بن طالب، مانحين الساورة أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

في المرحلة الثانية، حاول الاتحاد العودة في النتيجة، وتمكن حسام غشة من تقليص الفارق في الدقيقة 61 عن طريق ركلة جزاء، أعادت الأمل لأصحاب الأرض.

وفي الأنفاس الأخيرة، سجل الاتحاد هدفًا عن طريق رضواني، غير أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليضيع على “سوسطارة” هدف التعادل في اللحظات الحاسمة.

بهذا الفوز، تؤكد شبيبة الساورة تفوقها على الاتحاد هذا الموسم بعدما فازت عليه ذهابًا وإيابًا، رافعة رصيدها إلى 31 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد اتحاد الجزائر عند 24 نقطة في المركز العاشر، مع أربع مباريات مؤجلة أمام مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، أتلتيك بارادو واتحاد خنشلة.

نتائج مباريات السبت وفي مباريات أخرى لُعبت تحت تأثير الصيام: عاد شبيبة القبائل بتعادل ثمين (2-2) أمام ترجي مستغانم، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز 11، بينما يبقى الترجي في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

كما حقق أولمبيك آقبو، فوزًا مثيرًا على حساب أتلتيك بارادو، بنتيجة (4-3)، ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة. ونجح إتحاد خنشلة، في العودة بفوز مهم أمام نجم بن عكنون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رافعًا رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع مع مباراتين مؤجلتين، بينما يحتل النجم المركز السادس برصيد 27 نقطة.