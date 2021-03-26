الساورة تطيح بالوفاق والشبيبة تتعثر أمام السياسي

فازت شبيبة الساورة اليوم الجمعة، على ضيفها وفاق سطيف، في حين تعثرت شبيبة القبائل، على ميدانها، أمام شباب قسنطينة.

ومنح مسعودي، الفوز لشبيبة الساورة، على حساب وفاق سطيف، بعد تسجيله الهدف الوحيد في هذه المباراة المتأخرة عن الجولة الـ13.

وسجل فريق شبيبة القبائل، تعثرا جديدا على ميدانه، بعدما انهزم أمام شباب قسنطينة بـ(1-0)، ضمن المباراة المتأخرة عن الجولة الـ13.

وبهذا تتقاسم شبيبة الساورة، ريادة ترتيب البطولة رفقة الوفاق، بـ33 نقطة، في حين يتواجد شباب قسنطينة، في المركز السابع بـ30 نقطة، متبوعا بشبيبة القبائل، 28 نقطة.