الساورة تطيح بـ “السياسي” وداربي الغرب ينتهي بالتعادل

فرض شبيبة الساورة منطقه أمام ضيفه شباب قسنطينة عندما فا عليه بثنائية مقابل صفر في اللقاء الذي جرى بمدينة بشار.

كما حقّق نصر حسين داي مفاجأة من العيار الثقيل عندما انهزم مجدّدا امام الضيف أولمبي المدية. وهي النتيجة التي قد تحدّد مصيره في البقاء من عدمه في حظيرة الكبار.

وانتهى داربي الغرب بين جمعية الشلف ومولودية وهران بالتعادل بهدف في كل شبكة.

و جاءت النتائج كالتالي:

ن حسين داي 0 – 1 أ المدية

ج الشلف 1- 1 م وهران

ه شلغوم العيد 2- 0 ن مقرة

ش الساورة 2 – 0 ش قسنطينة

إ بسكرة 0 – 0 م الجزائر

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