الساورة تعلن فسخ عقد الثنائي بوطوالة وبوزياني

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، أمس الاثنين، عن فسخ عقد كل من الظهير الأيمن بوطوالة أمين والظهير الأيسر بوزياني أسامة.

وفي منشور عبر الصفحة الرسمية للنادي على “فيسبوك” قالت إدارة نسور الجنوب، إن عملية فسخ عقد الثنائي كانت بالتراضي، متمنيتا لهما التوفيق في مشوارهما الكروي.

للإشارة فإن شبيبة الساورة، تعاقدت في الميركاتو الصيفي الحالي مع 6 لاعبين جدد، ويتعلق الأمر بكل من خنوسي مصلح وعبد الحق عبد الحفيظ وعبدلي عبد الرحيم وبن علي والحارس وليد وابدي إلى جانب اللاعب السابق فرحي إبراهيم.