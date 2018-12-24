الساورة تعود بتأهل تاريخي من المغرب في رابطة الأبطال الإفريقية

فيما سقط اتحاد بلعباس وأقصي من كأس «الكاف»

عادت شبيبة الساورة بتأشيرة التأهل لدور المجموعات لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية، لأول مرة في تاريخ النادي، الذي كان قد ودع هذه المنافسة في دورها التمهيدي الأول في مشاركته الأولى قبل موسمين، رغم هزيمة «النسور»، أمس، بملعب طنجة المغربية أمام إتحاد طنجة بنتيجة هدف من دون رد.

سجله المهاجم الوادي في الدقيقة 47 من عمر المباراة، مستفيدة من فوزها في لقاء الذهاب الذي جرى الأسبوع الماضي بملعب 20 أوت ببشار بهدفين نظيفين، فرغم الصعوبة الكبيرة التي وجدها أشبال المدرب نبيل نغيز في هذه المواجهة التي اكتفوا فيها بالتكدس في الخلف، من دون تسجيل أي خطر على مرمى المنافس الذي سيطر بالطول والعرض.

خاصة بعد خروج لاعب الوسط عادل بوشيبة بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، غير أن براعة الحارس عبد الرؤوف ناتاش والروح القتالية الكبيرة التي أكمل بها لاعبو الساورة المباراة، سمحا لهم بضمان تأهل تاريخي لدور المجموعات لأكبر منافسة على المستوى القاري.

على صعيد آخر، أقصي فريق اتحاد بلعباس من كأس الإتحاد الافريقي «كاف»، بعد هزيمته في لقاء إياب الدور الـ16 أمام «إينوغو رينجيرز» النيجيري بثنائية من دون رد، علما أن أشبال المدرب بوزيدي كانوا قد تعادلوا في لقاء الذهاب من دون أهداف في بلعباس.