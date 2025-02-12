الساورة تفوز على مولودية وهران وتحقق الأهم

حافظ فريق شببية الساورة على النقاط الثلاث ببشار، بعد فوزه اليوم الأربعاء، أمام مولودية وهران، بثنائية نظيفة، بملعب 20 أوت 1955.

وسجل ثنائية شبيبة الساورة كل من أسامة بن طالب في الدقيقة الـ80، وسعيدي إسماعيل في آخر أنفاس المباراة (الدقيقة 90+9 ) عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، حقق نسور الجنوب انطلاقة مثالية في مرحلة الإياب من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

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