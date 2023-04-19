الساورة تقترب من البوديوم ومقرة تدخل نفقا مظلما

تمكن فريق شبيبة الساورة من تحقيق فوز جديد على حساب نجم مقرة بهدفين مقابل صفر من إمضاء اللاعب حمري ودوسن.

وجرت المباراة بملعب 20 أوت ببشار ضمن الجولة 20 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وبهذا الفوز، حقّق ابناء مدينة بشار الاهم، ليحتلون المتربة الخامسة و يقتربون أكثر من البوديوم، في حين زادت الخسارة من متاعب أبناء مقرة الذين يتواجدون من مرتبة تهدّد بقائهم في حظيرة الكبار.

وكان فريق مقرة قد خسر في المباراة الماضية أمام مولودية الجزائر.

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