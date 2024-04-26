الساورة تقصف واد سوف بسداسية وقمة بسكرة والوفاق تنتهي بالتعادل

أفرزت فعاليات الجزء الأول من الجولة الـ 24 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عن نتائج مفاجأة أبرزها الفوز الكبير الذي حققه نادي شبيبة الساورة.

و فاز أبناء مدينة بشار بسداسية الضيف واد سوف في اللقاء الذي جرى بملعب 20 أوت بمدينة بشار، في اللقاء الذي تألق فيه اللاعب ادريس سعدي.

كما فاز صاحب الأرض و الجمهور مولودية البيض أمام الضيف إتحاد خنشلة بهدف مقابل صفر من إمضاء ناصر بن زيد.

في حين تعادل الفريق المستضيف إتحاد بسكرة أمام الضيف وفاق سطيف بنتيجة اثنين مقابل اثنين في اللقاء الذي جرى بملعب 189 فيفري بمدينة بسكرة.

نتائج المباريات :

ا بسكرة 2 - 2 و سطيف

ش الساورة 6 – 0 ا واد سوف

م البيض 1 – 0 ا خنشلة