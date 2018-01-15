الساورة تقصي الوفاق والأخير يتهم الحكم !

تمكن فريق شبيبة الساورة من قطع تأشيرة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كاس الجمهورية بعد الإطاحة بمنشط نهائي الموسم الماضي وفاق سطيف.

وعرفت المباراة مستوى متكافئ بين الفريقين في اللقاء الذي إحتضنه ملعب 20 أوت 1955 ببشار، أين سجلنا بعض الفرص الخطيرة من كلى الجانبين.

وإنتظر عشاق فريق الجنوب إلى غاية الدقيقة الـ90 أين أعلن الحكم بن براهم عن ضربة جزاء لصالح البشاريين نفذها بورديم بنجاح.

وتعرض اللاعب “ربيعي” للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من نهاية المباراة التي عرفت أجواء مشحونة بين الحكم بن براهم ولاعبي الوفاق.