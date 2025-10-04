الساورة تنفرد بالصدارة ومولودية الجزائر تحقق أول فوز بملعب “علي لابوانت”

اختُتمت فعاليات الجولة السابعة من الرابطة المحترفة، اليوم السبت، على وقع نتائج متباينة، عرفت بروز بعض الأندية واستمرار تعثر أخرى.

حيث واصلت شبيبة الساورة تألقها وانفردت بالصدارة، في حين وقّعت مولودية الجزائر على أول فوز لها داخل الديار بملعب علي لابوانت، أما اتحاد الجزائر فاكتفى بتعادل جديد خارج القواعد.

مولودية الجزائر تبدأ بقوة في علي لابوانت

نجح العميد في تحقيق أول انتصار له بملعبه الجديد علي لابوانت، بعد فوزه أمام ترجي مستغانم بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع مؤقتاً، مع امتلاكه 3 مباريات مؤجلة أمام كل من شباب بلوزداد، نجم بن عكنون، وشبيبة القبائل. أما الضيوف من مستغانم، فقد تجمّد رصيدهم عند 8 نقاط في المرتبة العاشرة.

اتحاد الجزائر يواصل نزيف النقاط

عاد اتحاد العاصمة بتعادل إيجابي (1-1) من ملعب الشهيد حملاوي أمام النادي الرياضي القسنطيني، في لقاء عرف تقدماً لأصحاب الأرض قبل أن يدرك أبناء بن شيخة التعادل. الاتحاد رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز 13 مع مباراة مؤجلة أمام شبيبة القبائل، فيما ارتقى شباب قسنطينة إلى المركز السابع بـ 9 نقاط.

شبيبة الساورة تواصل التحليق في الصدارة

واصلت شبيبة الساورة عروضها القوية بفوزها على أولمبيك أقبو بنتيجة 3-2، لترفع رصيدها إلى 14 نقطة وتنفرد بصدارة الترتيب. أما أولمبيك أقبو، فرغم الأداء الجيد، إلا أنه تجمّد عند 11 نقطة في المركز الرابع.

وفاق سطيف يواصل النتائج السلبية

تعثر جديد لـ وفاق سطيف الذي اكتفى بتعادل 1-1 أمام أولمبي الشلف بملعب 8 ماي 1945، ليبلغ النقطة 7 في المركز 14 بعد خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين. من جهته، يحتل أولمبي الشلف المركز 12 بنفس عدد النقاط.

اتحاد خنشلة يضرب بقوة

حقق اتحاد خنشلة فوزاً مهماً على حساب مولودية وهران بثنائية نظيفة، ليرتقي إلى المركز الثالث بـ 11 نقطة، بينما بقيت المولودية الوهرانية عند 10 نقاط في المركز السادس.

نجم بن عكنون يعود بانتصار ثمين

حقق نجم بن عكنون فوزاً خارج الديار على حساب مولودية البيض بنتيجة 2-1، ليصعد إلى المركز الثامن برصيد 9 نقاط، في حين واصلت المولودية البيضاوية معاناتها في الوصافة المعاكسة (المركز ما قبل الأخير) برصيد 3 نقاط فقط.