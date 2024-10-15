الساورة توجه اتهامات خطيرة لرئيس الرابطة وإدارة بن عكنون!

ردّت إدارة فريق شبيبة الساورة المؤقتة، بقوة على قرارات لجنة الانضباط التابعة للرابطة، بعد صدور عقوبة الإيقاف لسنة واحدة، في حق المدير العام مراد بلخضر، والمكلف بالإعلام عبد الوهاب حسيني.

ونشرت إدارة نادي “الجنوب” بيانا، قالت فيه، إن اللجنة التابعة لرئيس الرابطة. تقوم بـ “تصفية حسابات” رئيسها أمين مسلوق الشخصية.

مشيرة إلى وقوع شجار بين وفد الساورة. ومسؤولي نجم بن عكنون بسبب الثنائي حدوش وبوطيش، الذي تم استقدامه من النجم في الميركاتو الصيفي بصفة مجانية لشبيبة الساورة.

كما أوضحت بأن المكلف بالإعلام للشبيبة، تعرض لاعتداء خطير في ملعب بن عكنون أثناء التربص التحضيري للفريق من طرف مسيري نجم بن عكنون. نقل على اثره لمستشفى مصطفى باشا، أين تم خياطة جرحه ومعاينته من طرف الطبيب الشرعي الذي منحه عطلة مرضية أكثر من 15 يوما.

مشيرة إلى أن المعني قام برفع دعوة قضائية على مستوى الأمن الوطني في الجزائر العاصمة وتم الاتصال به لأكثر من مرة من طرف. وسطاء من أجل التنازل وإسقاط الدعوة القضائية على مسيري النجم.

كما أوضحت بأنها اخفت الموضوع طيلة الأيام الماضية احتراما لساكنة حي بن عكنون. حفاظاً على العلاقة المتينة بين الفريقين والروح الرياضية .

مبرزة بأن رئيس نجم بن عكنون السابق والحالي للرابطة. انتقم بطريقته الخاصة مباشرة بعد أن دافع مسيري شبيبة الساورة عن فريقهم بسبب الأخطاء التحكيمية.

وفي الأخير، أدان “ديريكتوار” شبيبة الساورة بشدة الطريقة المسيئة التي انتقم بها رئيس الرابطة المؤقت ولجنة الانضباط من فريقها.

مشيرة إلى أنها تتجه نحو رفع طعن على مستوى لجنة الطعون للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. بعد العقوبة المسلطة على المدير العام بلخضر والمكلف بالإعلام حسيني.