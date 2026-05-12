الساورة تُحافظ على الوصافة وترجي مستغانم يفرض التعادل على اتحاد الجزائر

انتهت مواجهة شبيبة الساورة وضيفه شباب بلوزداد بالتعادل السلبي (0-0)، في لقاء احتضنه ملعب 20 أوت ببشار، ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة.

وعجز الفريقان عن الوصول إلى الشباك رغم الفرص المتاحة على مدار شوطي المباراة. ليكتفي كل طرف بحصد نقطة واحدة. حافظت بها شبيبة الساورة على مركز الوصافة برصيد 51 نقطة، فيما بقي شباب بلوزداد في المرتبة الرابعة برصيد 45 نقطة.

وفي مباراة أخرى جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي، فرض ترجي مستغانم التعادل على مضيفه اتحاد العاصمة بنتيجة (1-1). في لقاء متاخر عن الجولة الـ27 من البطولة.

وبادر اتحاد العاصمة إلى افتتاح باب التسجيل مبكرا عن طريق مهاجمه رياض بن عياد، في الدقيقة التاسعة، غير أن ترجي مستغانم نجح في تعديل الكفة سريعا بواسطة حمزة لعريش في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.