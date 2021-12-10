الساورة تُغرق الحمراوة وبسكرة تواصل التألق

فاز أمسية اليوم الجمعة فريق شبيبة الساورة على الضيف مولودية وهران بهدفين دون رد.

المواجهة التي جرت بملعب 20 أوت 1955 ببشار تدخل لحساب الجولة السابعة من الرابطة المُحترفة.

الهدف الأول في المواجهة سجله اللاعب لحمري في الدقيقة ال55 قبل أن يُضيف بلطرش الثاني في الدقيقة ال87.

وبملعب المركب الرياضي العالية فاز فريق إتحاد بسكرة على الضيف جمعية أولمبي الشلف بهدفين لهدف سجلهما هشام مختار من ركلة جزاء في الدقيقة ال50 وال64 للمحليين بينما وقع أعراب للضيوف في الدقيقة ال91.