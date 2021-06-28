الساورة تُقيل مُرسلي وتُعلن عن بديله

قررت شبيبة الساورة، وبصفة رسمية إقالة المدرب العربي مُرسلي، وذلك بسبب التراجع الرهيب في نتائج الفريق خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأوضحت إدارة “نسور الجنوب” بأن المُحضر البدني السابق لم يتأقلم مع دوره الجديد في النادي مما دفعها لإجراء تغييرات على مُستوى العارضة الفنية.

وأوضحت الصحفة الرسمية لممثل الجنوب الغربي، بأن الهداف السابق جاليت هو من سيتكفل بدور المدرب بشكل مؤقت، من هنا فصاعدا، والبداية كانت بمناسبة المواجهة الماضية أمام نصر حسين داي.

يُذكر بأن شبيبة الساورة، فقدت المركز الثاني من الترتيب العام للرابطة المُحترفة، منذ يوم أمس الأحد لصالح شباب بلوزداد، بعد فوز هذا الأخير خارج الديار أمام مولودية وهران.