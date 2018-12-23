الساورة والسياسي يتعرفان على منافسيهم في دور المجموعات يوم الجمعة

تُجرى يوم الجمعة المقبل 28 ديسمبر 2018 قرعة دور المجموعات من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

ويشهد دور المجموعات مُشاركة فريقين من الجزائر هم شباب قسنطينة المتأهل أمس وشبيبة الساورة المتأهلة اليوم الأحد.

ويُعتبر الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب والأهلي الوصيف ومازيمبي والنادي الإفريقي أبرز الأندية المتواجدة في هذا الدور.