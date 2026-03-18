الساورة تقتنص الوصافة.. واتحاد الجزائر يحسم القمة أمام الوفاق

حقق فريق شبيبة الساورة فوزا مباغتا على حساب شبيبة القبائل، بتيزي وزو، بنتيجة هدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وسقطت شبيبة القبائل داخل الديار أمام شبيبة الساورة في اللقاء الذي جرى دون جمهور بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد. إذ عرف “نسور الجنوب” كيفية اقتناص الفوز ليصعدوا إلى وصافة الترتيب برصيد 40 نقطة، مبتعدين عن الرائد مولودية الجزائر بـ 6 نقاط فقط.

اتحاد الجزائر يحسم القمة

وحقق اتحاد الجزائر فوزا مهما على حساب وفاق سطيف بهدفين دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي، مؤكدا عودته القوية في البطولة.

بلوزداد تحقق الأهم

من جهته، تفوق شباب بلوزداد على أولمبي الشلف بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مباراة لعبت دون جمهور بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، ليواصل الفريق حصد النقاط.

نجم بن عكنون يطيح بالرويسات

كما شهدت الجولة مباراة مثيرة جمعت نجم بن عكنون ومستقبل رويسات، انتهت بفوز العاصميين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء احتضنه ملعب 20 أوت بالعناصر، وعرف ندية كبيرة بين الفريقين.

نتائج مباريات الأربعاء (الجولة 24)

اتحاد الجزائر 2 - 0 وفاق سطيف

شباب بلوزداد 2 -1 أولمبي الشلف

شبيبة القبائل 0 – 1 شبيبة الساورة

نجم بن عكنون 3 – 2 مستقبل رويسات