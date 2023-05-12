الساورة تلحق بركب المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الجمهورية

تمكّن شبيبة الساورة من تحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز أمام نادي بارادو بثنائية مقابل صفر.

وسجّل ثنائية شبيبة الساورة كل من زعيتري وأسامة، وسط حضور جماهيري غفير من أبناء مدينة بشار.

كما تلقت إدارة نسور الجنوب عدد من التهاني من المحبين وعشاق الفريق وحتى بعض الاندية التي تنافسها في الرابطة المحترفة على غرار مولودية البيض.

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