السباحة الجزائرية تتألق في ألعاب التضامن الإسلامي

تألقت السباحات الجزائريات في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالمملكة العربية السعودية، بعد تحقيق نتائج مميزة أهدين من خلالها الجزائر ميداليتين جديدتين في منافسات السباحة.

وأحرز المنتخب الوطني النسوي للسباحة، المكوَّن من ريمة بن منصور، سمارة عبد اللاوي، ليليا ميدوني، ونسرين مجاهد، الميدالية الفضية في سباق 4×100 متر تتابع سباحة حرة، بعد أداء قوي وروح جماعية عالية ميزت مشاركتهن في هذا الحدث.

من جهتها، واصلت السباحة جيهان بن شادلي، تألقها بحصد الميدالية البرونزية في سباق 200 متر سباحة على الظهر، مؤكدة تطور مستوى السباحة الجزائرية وعلو كعبها في المنافسات الدولية.

وبهذه النتائج، يواصل المنتخب الوطني للسباحة رفع رصيد الجزائر من الميداليات في ألعاب التضامن الإسلامي، في مؤشر إيجابي على الجهود المبذولة لتطوير هذا الاختصاص.