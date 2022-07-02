السباحة ايمان زيتوني تحسن رقمها القياسي الوطني

حسنت السباحة الجزائرية، إيمان زيتوني، رقمها القياسي الوطني لسباق 200 متر على الصدر، خلال مشاركتها في الألعاب التوسطية، وهران 2022.

وحققت السباحة زيتوني، اليوم السبت، توقيت (2د، 21ثا، 88ج)، في سباق 200 متر على الصدر، محسنة رقمها القياسي الوطني السابق (2د، 22ثا، 22ج).

كما حققت مواطنتها جيهان بن شادلي، في ذات السباق توقيت قدره (2د، 24ثا، 17ج)، لتحتلا المركزين التاسع، والعاشر على التوالي.

ورغم هذا التوقيت عجزت السباحتين الجزائريتين، إيمان زيتوني، وجيهان بن شادلي، في التأهل لنهائي 200 متر سباحة على الصدر.

وعرفت بقية السباقات، اقصاءات بالجملة للسباحين الجزائريين، على غرار أمال مليح، نسرين مجاهد، منصف بلمان، بوزية، وغيرهم