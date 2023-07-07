قناة النهار السباحة في الشواطئ الصخرية.. خطر يهدد حياة الأطفال والقصر بوهران بقلم قناة النهار نشر في 07 جويلية 2023 - 16:41 سباحة شارك غرِّد أرسل 23 0 السباحة في الشواطئ الصخرية.. خطر يهدد حياة الأطفال والقصر بوهران رابط دائم : https://nhar.tv/bjHaR اقرأ أيضا شاهد..نقل خطبة و صلاة عيد الأضحى بمختلف مساجد الجمهورية قناة النهار 28 جوان مجتمع: متمدرسون يستغلون فصل الصيف للعمل و الإسترزاق قناة النهار 01 جويلية نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء الجزائر يكشف أسرار خطـ.ـيرة حول قضية الإتجار بالبشر والتي أثارت ضجة قناة النهار 25 جوان محرز: جابوما أو مكان آخر هذا لايهم..المباراة ستكون تجربة جيدة للوافدين الجدد قناة النهار 17 جوان طبيبة بيطرية : كل عام نعاودو.."لابسي" ماشي حاجة معدية قناة النهار 28 جوان شوفو حكايتي / أم تفقد إبنها بطريقة غريبة ولحدّ الساعة لم يظهر له أثر .. ترقّبوها قناة النهار 02 جويلية عبد اللطيف ديملي: هذه مطالب الفلاح الذي يعاني من نقص الإنتاج بسبب الجفاف الذي حل به قناة النهار 03 جويلية البيض: مليار ونصف سنتيم .. تكلفة علاج الطفل الشيخ عبد المعز من السرطان قناة النهار 18 جوان رئيس الجمهورية يدشن مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة قناة النهار 05 جويلية هذا ماقاله رياض محرز حول مستقبله مع السيتي قناة النهار 17 جوان