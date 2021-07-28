السباحة “مليح” تودع أولمبياد طوكيو بطريقة مُخيبة

إحتلت السباحة الجزائرية “أمال مليح” المركز الثامن والأخير في الدور التصفوي الأول من سباق 100 متر سباحة حرة.

وبهذا ودعت الرياضية التي حملت علم الجزائر في حفل الإفتتاح منافسة الألعاب الأولمبية 2020 الجاية بطوكيو اليوم الأربعاء.

صاحبة ال27 ربيعا جاءت في المركز الثامن والآخير بتوقيت قدره 56 ثانية و65 جزء من المئة.

وسارت مليح على نهج زميلها أسامة سحنون الذي احتل أيضا المركز الثامن والآخير أمس الثلاثاء.