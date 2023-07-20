السباحة ممنوعة في واد حمام ملوان لهذا السبب

قررت السلطات المحلية ببلدية حمام ملوان التابعة لولاية البليدة منع السباحة في واد حمام ملوان بسبب شكوك حول نوعية المياه.

وأوضحت مصالح بلدية حمام ملوان ان قرار منع السباحة في حمام ملوان جاء بناءً على التحليل البكتريولوجية التي اظهرت ان المار ذو نوعبة مشكوك فيها.

وبهذا وفي إطار مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمام ملوان كافة المواطنين والسواح أنه يمنع منعا باتا السباحة على مستوى طول واد بلدية حمام ملوان”.