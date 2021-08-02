السباح الأمريكي ديرسل يحصد 5 ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو

نجح السباح الأمريكي “كايلب دريسل” في الحصول على الميدالية الذهبية الخامسة له في بطولة دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”

وحصد دريسل، صاحب الـ24 عامًا، الميدالية الذهبية الخامسة له، بعد فوزه مع منتخب أمريكا في نهائي سباق تتابع 100 متر حرة متنوع 4 مرات، ليحقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وتوج الأمريكي دريسل بجميع ميداليات السباحة، ما عدا ميدالية واحدة فقط في نهائي الزوجي المختلط في سباق تتابع 100 متر حرة 4 مرات، والذي خسره، ليفشل في دخول التاريخ.

وحصد دريسل خمس ميداليات ذهبية، هم: ذهبية 50 متر حرة، ذهبية 4 مرات تتابع في 100 متر حرة، ذهبية 4 مرات تتابع في 100 متر متنوع، ذهبية 100 متر حرة، ذهبية 100 متر فراشة.