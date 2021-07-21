السباح الجزائري صيود ينال فضية بطولة فرنسا المفتوحة

أحرز السباح الجزائري جواد صيود الميدالية الفضية، تخصص 400 متر أربعة أنواع، في بطولة فرنسا المفتوحة.

ونجح السباح صيود، في افتتاك هذه الميدالية، بعد احرازه المركز الثاني، في بتوقيت 4د 19 ثا 91 ج، في ما عاد المركز الأول للفرنسي اميليان ماتيني، بتوقيت 4د 16ثا 94ج.

وتعد هذه النتيجة، أحسن توقيت شخصي للسباح الجزائري، في تخصص 400 متر سباحة أربعة تخصصات.

وبهذا أضاف جواد صيود، ثالث ميدالية لرصيده في هذه البطولة الفرنسية، بعد نيله ذهبية 100 متر فراشة، وذهبية 200 متر سباحة على الصدر