السباح صيود يتوج بالميدالية الثالثة في الألعاب الاسلامية  

أضاف السباح الجزائري جواد صيود إلى سجله ميدالية جديدة، اليوم الثلاثاء في دورة ألعاب التضامن الإسلامي قونية 2021.

وحل صيود في المرتبة الثانية، في نهائي 200 متر فراشة بزمن قدره دقيقتين و65 جزء من الثانية.

وتعد هذه الميدالية الثالثة لصيود، بحيث توج بمداليتين ذهبيتين، واحدة في سباق 400 متر سباحة 4 أنواع.

والميدالية الذهبية الثانية توج بها صيود في سباق 200 متر سباحة متنوعة.

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