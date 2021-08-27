السباعي :”لم أقرر مصيري وشباب بلوزداد قادر على الذهاب بعيدا”

أكد كريم السباعي، المدرب المُساعد في شباب بلوزداد، بأن مصيره ومصيره زوران مانولوفيتش، لم يتقرر الى حد الساعة، وذلك بعد نهاية عقديهما مع بطل الجزائر، والذي إنتهى بنهاية الموسم المنُقضي. وأكد التقني التونسي رغبته في الإستمرار مع السياربي خاصة وأن كل الظروف مُسخرة للطاقم الفني من أجل العمل وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في المُستقبل القريب.

وتحدث السباعي للإذاعة الوطنية قائلا :”أنا فخور بالعمل الذي قمت به رفقة جميع الطاقم الفني، وأترك تقييم ذلك للاعبين والإدارة، ولحد الساعة لم أقرر بخصوص مُستقبلي، ولكني وبكل تأكيد أمنح الأولوية للإستمرار مع شباب بلوزداد“.

وأضاف :”السياربي لديه إمكانيات كبيرة، وتعداد مُحترم قادر بالتدعيمات اللازمة أن يذهب بعيدا في قادم التحديات، ولو أننا ضيعنا خدمات لاعب كان يصنع الفارق دائما، وهو ما يُعتبر خسارة لنا”.

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