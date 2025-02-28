السبت أم الأحد.. هذا موعد 1 رمضان فلكيا

تتحرى الجزائر، وغالبية الدول الإسلامية مساء اليوم الجمعة هلال شهر رمضان المبارك لتحديد موعد بداية شهر رمضان المبارك.

وكشفت الحسابات الفلكية إمكانية رصد هلال رمضان مساء الجمعة من عدمه، وقال مركز الفلك الدولي، أن رؤية الهلال اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ومعظم أفريقيا وجنوب أوروبا. وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين.

وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي اليوم الجمعة، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي.

وعليه من المتوقع إعلان معظم دول العالم الإسلامي غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت 01 مارس 2025.

وفي حال بدأ شهر رمضان في هذا اليوم، فستكون هناك مفارقة غير عادية بأن يبدأ الشهران القمري والميلادي في نفس اليوم.