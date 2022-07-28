السبت أوّل أيام محرم

كشف مركز الفلك الدولي، أنه بالرغم من أن العديد العديد من الدول ستتحرى هلال شهر محرم اليوم الخميس. غير أنه يستحيل رؤية الهلال اليوم على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في معظمها.

وأشار المركز الدولي للفلك، أن العديد من الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر محرم 1440هـ اليوم الخميس 29 ذي الحجة. واليوم سيحدث الاقتران السطحي للقمر بعد أو مع غروب الشمس في جميع الدول الإسلامية. وعليه تستحيل رؤية هلال الشهر الجديد يومها من جميع دول العالم الإسلامي على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في العديد منها. وعليه يكون يوم الجمعة 29 جويلية متمم لشهر ذي الحجة. و يكون يوم السبت أول أيام السنة الهجرية الجديدة في جل العالم الإسلامي.

أما يوم الجمعة 29 جويلية وهو يوم التحري في بعض الدول الإسلامية ومنها: إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران والمغرب وموريتانيا. فإن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غالبية دول العالم الإسلامي. في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بسهولة في أجزاء من غرب أفريقيا.

كما أوضح مركز الفلك الدولي، أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 34 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و22 دقيقة. والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. أما في أبو ظبي يغيب القمر بعد 47 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و13 دقيقة. وفي الرياض يغيب القمر بعد 48 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و06 دقائق. كما أنه في القاهرة يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، و عمره 22 ساعة ودقيقتان. في الرباط يغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 ساعة و19 دقيقة. ورؤية هلال محرم في كل من أبوظبي والرياض وعمّان والقدس. و القاهرة و الرباط ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

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