السبت المقبل عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة يناير

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل الاجتماعي في بيان اليوم الخميس.

أن يوم السبت المصادف لـ 12 جانفي 2019 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية .

والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة.

وأوضح البيان، أنه بمناسبة السنة الأمازيغية وطبقا لأحكام القانون رقم 63 278 المؤرخ في 26 جويلية، المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم، فإن يوم السبت 12 جانفي 2019 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر .

وأضاف ذات البيان، أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدوواين والمؤسسلت المدكورة أعلاه اتخاد التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

للذكر، قرّر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن يكون 12 جانفي لبداية السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر.