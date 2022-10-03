السبت المقبل عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري, اليوم الاثنين. أن يوم السبت المقبل 8 أكتوبر الموافق لـ 12 من ربيع الأول 1444 هجري. سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأوضحت المديرية, في بيان لها, أن يوم السبت المقبل يعتبر “عطلة مدفوعة الأجر لكافة المؤسسات. والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما فيه ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة”.

غير أنه -يضيف ذات المصدر- “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

وتأتي هذه العطلة المدفوعة الأجر طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في26 يوليو 1963 المعدل والمتمم. المتضمن قائمة الأعياد القانونية, يضيف ذات البيان.