سيكون يوم السبت المقبل، عطلة مدفوعة الأجر لمستخدمي المؤسسات والإدارات والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وحسب بيان مشترك لوزارة العمل والمديرية العامة للوظيفة العمومية، اليوم الأربعاء، فإن السبت المقبل يعتبر عطلة مدفوعة الأجر.

ويتعلق الأمر بالعاملين في المؤسسات والإدارات والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، ولكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة بجميع القطاعات.

ويشمل القرار، كل المستخدمين باليوم أو بالساعة، ومهما كان قانون مؤسساتهم الداخلي.

ولفت البيان، إلى أنه يتعين على المؤسسات والإدارات المذكورة، إتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.