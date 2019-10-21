السبت منتصف الليل آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات

قال المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، علي ذراع، أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات المقبلة، سيكون منتصف ليلة السبت المقبل.

وأشار ذراع أن السلطة لن تقبل أي تأخر في إيداع الملفات، ولو بنصف ساعة عن التاريخ المحدد.

وبخصوص عدد المترشحن للإنتخابات، قال ذراع أن عددهم وصل إلى 147 مترشحا.

وأوضح ذراع، بأنه سيتم ضبط رزنامة استقبال ملفات الراغبين في الترشح، غدا بعد منتصف النهار ، مؤكدا أنه في الوقت الحالي يتم جمع الطلبات لتحديد المواعيد.

وأضاف ذات المتحدث، أن الفرص متكافئة لكل مترشح من المترشحين المعنيين، وهو ما اعتبر مكسب جد هام للجزائر.

و في نفس السياق، قال ذراع، أن زمن تعيين الرئيس وصنعه في الغرف المظلمة قد انتهى.

وأكد ذراع أن البلاد ستدخل عن قريب، في مرحلة الإنتخابات.

ودعا ذراع جميع المواطنين للتوجه للتصويت، مشيرا أن المقاطعة تتيح الفرصة للاخرين للتصويت مكانهم.

كما شدد على ضرورة إنتخاب المواطنين، لأن الرئيس المقبل لن يسير البلاد لوحده بل سيكون له تابعيين لمرافقته.

وأضاف ذراع أن الجزائريين سيتعرفون على جميع المترشحين النهائيين للرئاسيات المقبلة، بعد استكمال دراسة الملفات في ظرف سبعة أيام.

وأشار على ذراع، أنه قد تم تحديد فترة ثلاثة أيام، لتقديم الطعون.

وقد تم تنصيب لجنة مكونة من 10 أعضاء مخصصة لدراسة ملفات المترشحين، حسب ذات المتحدث.