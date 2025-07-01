السبت والأحد عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، أن يوم السبت 5 جويلية 2025 عطلة مدفوعة الأجر.

وحسب بيانٍ للمديرية، سيكون الأحد المقبل أيضاً، المصادف لليوم العاشر من محرم 1447 هجرية، الموافق لـ 6 جويلية 2025 عطلة مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة يوم عاشوراء.

وأوضح المصدر ذاته أنه “بمناسبة يوم عاشوراء، وطبقًا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، فإن يوم الأحد العاشر من محرم 1447 هجرية، الموافق لـ6 جويلية 2025. يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة”.

ولفت البيان إلى أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.