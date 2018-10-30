السبسي: الإرهاب مازال قائما في تونس وعلينا مواجهته

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السبسي: الإرهاب مازال قائما في تونس وعلينا مواجهته
بقلم نسرين محفوف

وصف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التفجير الذي وقع أمس الإثنين، بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس بالحادث المؤلم والمفجع.

وأشار أن هذا دلالة على أن الإرهاب ما زال قائما في تونس ويجب مواجهته.

ودعا الرئيس التونسي، السياسيين والمسؤولين في بلاده الى استخلاص العبرة بعد الفاجعة التي وقعت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وشدد في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية على أنه لا شيء أهم من أمن البلاد وسلامة المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

وقال “لا بد للسياسيين والمسؤولين أن يضعوا هذه الأمور نصب أعينهم قبل أي شيء آخر”.


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