السبسي: الصراعات السياسية على السلطة وراء تفشي الإرهاب

وصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عملية التفجير في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة “بالحادث المؤلم والمفجع”.

مشيرا إلى أنه دلالة على أن الإرهاب مازال قائما في تونس.

وقال السبسي في كلمة نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك، “إن هذه العملية الإرهابية جاءت لتذكر السياسيين”.

“بمشاكل تونس الحقيقية بعيدا عن الصراعات السياسية على السلطة”، مرجعا أسبابها إلى المناخ السياسي السيء.

الذي تعيشه البلاد والذي ألهى الجميع عن مجابهة الإرهاب، إضافة إلى انشغال المسؤولين بكيفية الوصول إلى الكراسي”.

بعيدا عن مشاكل التونسيين وحاجاتهم إلى الأمن والسلام.