السبسي يجتمع مع أحزاب الثلاثية للخروج من الأزمة

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السبسي يجتمع مع أحزاب الثلاثية للخروج من الأزمة
بقلم أحمد مراح

يلتقي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رؤساء الأحزاب الحاكمة ومنظمات المجتمع المدني ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ينعقد اللقاء لبحث سب الخروج من الأزمةالتي تعضف بالبلاد بعد الإضطرابات التي اندلعت منذ حوالي أسبوع.

يهدف لقاء الرئيس التونسي مع جميع الفعاليات للتقليل من حدة واقع قانون المالية الذي تضمن زيادات في الأسعار والذي أجج الوضع بأعمال شعب.

أكدت مصادر إعلامية تونسية، أن الإجتماع سيحضره حزب نداء تونس والنهضة الحاكمين والمركزية النقابية ومنظمة أصحاب العمل.

وكانت ميزانية 2018 قد تضمنت زيادات في الأداء على القيمة المضافة وضراب على الاتصالات والعقارات وبعض الرسوم الإجتماعية

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