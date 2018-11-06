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السبسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر

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السبسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر
بقلم شهرزاد مزياني

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد إلى شهر،ابتداء من غدا الأربعاء لغاية 6 ديسمبر.

وأفادت الرئاسة في بيان لها،أن القرار جاء بعد التشاور الرئيس التونسي القايد السبسي،مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة،ومحمد الناصر رئيس مجلس البرلمان، حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي.

وكانت الرئاسة التونسية،قد أعلنت حالة الطوارئ في تونس منذ التفجير الإرهابي،الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 ،وأوقع 12 قتيلا في  صفوف قوات الأمن.

يذكر أن امرأة تونسية الجنسية في العقد الثالث من عمرها كانت قد فجرت نفسها  نهاية شهر أكتوبر الماضي، بوسط شارع “الحبيب بورقيبة” الرئيسي مستهدفة دورية  أمنية،مما أدى إلى مصرعها وإصابة عناصر أمن ومدنيين بجروح.


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