قناة النهار السبيطار ولا ساعة روطار..مقولة قديمة لسائقي الأجرة بقلم قناة النهار نشر في 05 أكتوبر 2023 - 10:25 شارك غرِّد أرسل 37 0 السبيطار ولا ساعة روطار..مقولة قديمة لسائقي الأجرة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nXAbX اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد أين يدرس أبنائنا .. كارثة بأتم معنى الكلمة قناة النهار 21 سبتمبر صريح جدا: هل يعرف الجزائريون معنى الكلمات والرموز الموجودة على ملابسهم ..؟ قناة النهار 18 سبتمبر صحة: مواعيد علاج تصل إلى سنة .. مرضى تحت رحمة الإنتظار قناة النهار 04 أكتوبر المدية: الهندام وضبط سلوك التلاميذ .. تحديات تواجه الأطقم التربوية قناة النهار 26 سبتمبر حافلات مهترئة،غياب المرافق ، وانعدام الأمن والنظافة..أبرز ما يميز محطات النقل في الجزائر قناة النهار 05 أكتوبر الشيخ المحروسة يستذكر كيف كانو يصنعون مفرقعات على شكل قنابل يوم المولد النبوي الشريف قناة النهار 27 سبتمبر النوي يكشف التلاعبات التي حدثت في قضية السكنات الهشة بتيبازة ويطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق قناة النهار 17 سبتمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة قناة النهار 21 سبتمبر وزير التربية : الدخول المدرسي هذه السنة يعرف عدة مستجدات قناة النهار 19 سبتمبر سيدي بلعباس / طرقات مهترئة .. بالوعات عشوائية .. الوجه الآخر للولاية من داخل الأحياء قناة النهار 29 سبتمبر