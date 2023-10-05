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قناة النهار

السبيطار ولا ساعة روطار..مقولة قديمة لسائقي الأجرة

بقلم قناة النهار
السبيطار ولا ساعة روطار..مقولة قديمة لسائقي الأجرة
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السبيطار ولا ساعة روطار..مقولة قديمة لسائقي الأجرة

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