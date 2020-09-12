السترات الصفراء تغزو الشوارع الفرنسية

بعد غياب فرضته أزمة وباء كورونا، عادت اليوم السبت احتجاجات “السترات الصفراء” إلى الواجهة في مختلف أنحاء فرنسا.

وحسب وسائل إعلامية فرنسية، يتوقع مشاركة آلاف شخص، حيث تعتقد الهيئات الأمنية أنه سيتخللها أعمال شغب داعية إلى الاحتجاج سلميا.

وتشهد العاصمة باريس 4 نقاط أساسية للتظاهر، بداية من جادة الشانزيليزيه الباريسية الثامنة، المكان التقليدي لمتظاهري “السترات الصفراء”.

بالإضافة إلى ساحة “سان بيير” في الدائرة 18، وساحة “بورس” في الدائرة الثانية، وساحة “فارم” في الدائرة 17.

وقبيل التظاهرات، انتشرت في شوارع العاصمة والضواحي الباريسية لافتات وملصقات كثيرة تدعو الفرنسيين للنزول إلى الشارع.

واستعدت السلطات الفرنسية للموجة الجديدة من التظاهرات بإجراءات استثنائية، حيث أغلقت عددا من الطرق ورفع سواتر إسمنتية.

كما وضعت حواجز لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مناطق معينة في جادة الشانزيليزيه على وجه الخصوص.