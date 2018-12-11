“السترات الصفراء” غير مقتنعة بوعود ماكرون

اعتبرت حركة السترات الصفراء، اليوم الثلاثاء، في ردها على خطاب ماكرون، أن الإصلاح الإقتصادي غير مقنع.

وتوعدت الحركة على أنها ستواصل حركتها الإحتجاجية حتى تلبية مطالبها والتي تضم قائمة الـ40 مطلب.

بدورها أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس انعكاسات وعود ماكرون على الميزانية الفرنسية.

للتذكير كان ماكرون قد أعلن الإثنين عن سلسلة من الإجراءات ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية في محاولة منه لحل الأزمة.

أما عن طلبات السترات الصفراء فتتمثل في النظر في قضايا عدة كالإسكان والضرائب والصحة والتعليم والمالية العامة.