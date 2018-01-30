عاجل

السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

أخبار العالم
  • -
  • 0
السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب
بقلم أمينة.ل/وكالات

أظهرت نتائج دراسة حديثة أجريت على الفئران وعلى خلايا بشرية، أنّ تدخين السجائر الإلكترونية يزيد خطر الإصابة بأمراض السرطان والأمراض القلبية.

وتشير هذه الأبحاث إلى أن بخار السجائر الإلكترونية، يمكن أنّ يكون ضارّاً أكثر مما كان يُعتقد.

وأجرى هذه الدراسة باحثون في كلية الطب في جامعة نيويورك، حيث تم نشرها أمس الإثنين في مجلة الأكاديمية الأمريكية للعلوم.

وتعرّضت الفئران لهذا البخار على مدى 12 أسبوعاً، بوتيرة ومدة توازي ما يدخنه إنسان من سجائر إلكترونية في عشر سنوات.

وبعدها لاحظ العلماء وقوع ضرر في الحمض النووي لخلايا الرئتين والمبولة وأيضاً القلب لدى الفئران.

وانحساراً في البروتين الذي يقوم بإصلاح الخلايا في هذه الأعضاء.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital