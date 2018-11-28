السجائر الإلكترونية ثقافة جديدة تهدد الشباب

أصبحت اليومالسجائر الإلكترونية ثقافة جديدة تهدد الشباب الجزائري حيث يستعملها كبديلعن السجائر التقليدية، وأيضا موضة.

سجائر مزودة ببطاريات تنفث بخار الماء مصحوبة بالنيكوتين أو تبغ بنكهات وأدواق مختلفة يستنشقها المدخنون وكأنها سيجارة حقيقية.

ويرى العديد من الشباب على أنها بديل السجائر الحقيقية وتساعد في التوقف عن التدخين، وتوفير نقود شراء التبع.

كما صرح أحد باعة السجائر الإلكترنية ليست مضرة بالصحة ولاتحتوي على النيكوتين الموجود السجائر الحقيقية.

إضافة أن العديد من الشباب يستعملونها من أجل التوقف عن التدخين وقد ساعتهم في ذلك.

في حين صرح خبراء الصحة أن هذه السجائر ليست مراقبة والدليل على ذلك السائر الموجود فيها لم يتم تحليله ومعرفة مكوناته.