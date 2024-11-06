السجن المؤبد لخاطف الشاب بن عمران وحجزه لـ 30 سنة بالجلفة

أصدر مجلس قضاء الجلفة، حكما بالسجن المؤبد بحق المتهم الرئيسي خاطف الشاب “بن عمران”. وحجزه داخل بيته لمدة قاربت 30 سنة ببلدية الفديك غرب ولاية الجلفة.

تفاصيل القضية تعود للشاب “ع عمران” عندما اختفى في ظروف غامضة نهاية سنوات التسعينيات وكان عمره نحو 16 عاما. ليتم العثور عليه و إيجاده داخل منزل المتهم في قبو للمواشي من طرف مصالح الدرك الوطني للمنطقة. حيث تم على إثرها إيداع 06 أشخاص رهن الحبس المؤقت بينهم المتهم الرئيسي وإخضاع متهمين لإجراءات الرقابة القضائية. بخصوص قضية العثور على مفقود منذ حوالي 30 سنة.

وقد توبع المتهمون بجرم عدم تبليغ السلطات المختصة وهو الفعل المنصوص المعاقب عليه بموجب القانون المتعلق بالوقاية من اختطاف الأشخاص ومكافحتها والقانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر.

و اوضح ذات المصدر، أن محاكمة المتهمين تمت حتى لساعات طويلة و متأخرة من الليل. حيث تم بالنطق بالسجن المؤبد للمتهم الرئيسي المشعوذ، فيما حكم لآخرين بـ 6 أشهر حبسا نافذا بجنحة عدم التبليع، و اثنين آخرين إستفادا من البراءة.