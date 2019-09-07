السجن المؤبد لقيادات إخوانية في قضية “اقتحام الحدود الشرقية”

حكمت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان و8 متهمين آخرين.

وتوبع المتهمون، الذي يبلغ عددهم 28 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام الحدود الشرقية”.

وحسب موقع روسيا اليوم، فإن الأمر يتعلق، بكل من من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية”.

بالإضافة إلى حزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع.

ومحمد البلتاجي، وصفوت الحجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتعود القضية إلى عام 2011، إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.