السجن المؤبد لمحامية تقود شبكة لتهريب المخدرات من وهران إلى بسكرة!
قالت في اعترافاتها إنها هرّبت عدة شحنات طيلة 7 سنوات
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ورڤلة، أمس، عقوبة السجن المؤبد في حق كل من المتهمين «س.ع» وهي محامية ببسكرة و«ش.ل»، وسلطت الهيئة القضائية عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، ويتعلق بكل من «ب.ف» وشقيقه «ب.ع» و«س. أ«، وحكما بالبراءة للمتهمين «ش.ر» و«م.ز».
أما ممثل النيابة العامة فقد التمس عقوبة المؤبد في حق جميع المتهمين، لمتابعتهم بجناية نقل وبيع وتصدير وعرض المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وحسبما جاء في قرار الإحالة، فإن القضية تعود فصولها إلى شهر أفريل 2017، بناء على ورود معلومات إلى المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بشأن قدوم شخص يحوز كمية من الكيف من وهران، أين تأهبت ذات الجهات الأمنية للعملية، بعد وضع حواجز أمنية مكثفة على مستوى الطرق الرئيسية، حيث أسفرت العملية عن توقيف سيارة أجرة ببرج سيدي عزوز على بعد 70 كلم من عاصمة مدينة بسكرة، وكانت على متنها المحامية «س.ع»، وبعد تفتيشها عثر بحوزتها على كمية من السموم قدر وزنها الإجمالي بنحو 5 كلغ، والتي جلبتها من مدينة وهران إلى غاية بسكرة في سبيل عرضها للبيع رفقة شركائها. ومواصلة للتحقيقات، كشفت عن باقي المتورطين معها في العملية، كما صرحت المتهمة بأنها قامت بعدة عمليات من 2011 إلى غاية 2017 رفقة المتهم الثاني المسمى «ش.ل»، الذي كان يبيع البضاعة بعد أن تقوم بجلبها من وهران ومغنية، مقابل مبالغ مالية يجنيها من عائدات بيع المخدرات، لكن في المرة الأخيرة أنبها ضميرها وكانت تود الخروج من هذا العالم، نتيجة التهديدات التي تعرضت لها من قبل المتهمين، وأجبروها عن العمل معهم على حد قولها، حيث بلّغت الجهات الأمنية للتعاون معهم في سبيل استدراج أفراد الشبكة والإطاحة بهم وفق كمين محكم، لكنها وجدت نفسها في قبضة الأمن.
التعليقات (0)