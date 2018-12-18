السجن المؤبد لمخمورين قتلوا فلاحا بعد تعذيبه في بومرداس

جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان، ارتكبها 4 شباب من مدمني الخمر والمهلوسات في حق شاب آخر ينحدر من ولاية الشلف، قدم لمنطقة يسر ببومرداس حتى يكسب قوت يومه بالحلال.

أين كان يعمل في مجال الفلاحة لإعانة عائلته الفقيرة، حيث قام هؤلاء بالاعتداء على ضحيتهم لفظا وجسديا ثم ألقوا به في بئر وأقفلوا عليه بإحكام حتى مات غرقا، لا لشيئ سوى أن الضحية حاول الدفاع عن نفسه بعد السخرية منه والتحرش به جنسيا من طرف المتهمين الذي كانوا في جلسة خمر.

قضية الحال بثت أطوارها أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، مثُل من خلالها 4 متهمين متابعين بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة.

وقد حاول كل واحد منهم إنكار الأفعال المنسوبة إليه والإلقاء بروابط الاتهام على باقي المتهمين حتى يتمكن من تخليص نفسه .

وذلك رغم مواجهتهم باعترافاتهم أمام التحقيقات الأولية وحتى تقرير الطبيب الشرعي الذي بيّن مدى مقاومة الضحية لتخليص نفسه، وكذلك آثار الضرب والإصابات التي تعرض لها حتى آثار الدم التي كانت على مسافة تفوق 270 متر قبل الوصول إلى البئر.

أين تم تنفيذ جريمة القتل الشنعاء. أما بالنسبة لخلفيات القضية، حسب الملف، فقد جاءت بسبب قيام متهمي الحال الذين كانوا في جلسة خمر بأحد الحقول في منطقة يسر باعتراض الضحية الذي كان يعمل بمجال الفلاحة في نفس المنطقة وحاول المتهمون ابتزازه والسخرية منه وحتى التحرش به جنسيا باعتباره شخصا غريبا عن المنطقة جاء من ولاية الشلف لكسب لقمة العيش وإعانة عائلته الفقيرة.

وبما أن الضحية لم يتحمل هذه المضايقات قام بالرد عليهم وسبهم ليجد نفسه مستهدفا.

حيث ترصد له المتهمون ليلا بينما كان نائما في مكان عمله برفقة زميلين له وقاموا بملاحقته والاعتداء عليه ضربا، وتسببوا له في إصابات بليغة في أنحاء مختلفة من الجسم، ثم قاموا بجره على مسافة 270 متر لغاية الوصول إلى بئر ألقوا به فيه ثم أقفلوا عليه بإحكام حتى لا يتمكن من تخليص نفسه.

وبعد ساعات، ادعى المتهمون أن الضحية سقط في البئر، إلا أن التحريات توصلت إلى غير ذلك، ووجهت إليهم أصابع الاتهام.

من جهته ممثل النيابة اعتبر الوقائع خطيرة وطالب بتسليط عقوبة الإعدام، في حين أصدرت المحكمة عقوبة السجن لاثنين من المتهمين و10 سنوات سجنا لاثنين آخرين.