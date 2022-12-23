السجن المشدد وغرامة.. أحكام تُهدد منة شلبي

اتهمت النيابة العامة المصرية الفنانة منة شلبي، بحيازة مخدر بقصد التعاطي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري حال الإدانة بالحبس والغرامة.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أصدرت قرارها بإحالة الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية.

وأصدرت النيابة بيانا قالت فيه: “أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهمة منة شلبي للمحاكمة الجنائية. لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا”.

وبهذا، خالفت النيابة العامة المصرية كل التوقعات حول مصير الفنانة منة شلبي.

واقتصرت النيابة، على اتهام الفنانة، بحيازة مخدر بقصد التعاطي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري حال الإدانة بالحبس والغرامة.

وحسب قانون مكافحة المخدرات المصري، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً.

وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين.