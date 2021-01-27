السجن النافذ لأربعة مسبوقين حاولوا قتل شاب باستعمال أسلحة بيضاء بباش جراح

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الأربعاء، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق 4 متهمين في مشاجرة عنيفة استعمل فيها بالأسلحة البيضاء

المشاجرة خلفت إصابة جريحين إثنين ويتعلق الأمر بشقيقين اثنين “ذ. حميد” و”ذ. باسم”.

اللذين تم نقلهما إلى الاستعجالات الطبية، أين استفاد كل واحد منهما من عجز طبي، لمدة 21 يوما بالنسبة للمدعو “باسم” و30 يوم لشقيقه.

وتبين من خلال محاكمة المتهمين في قضية الحال، ويتعلق الأمر بكل من “ع. علي” ،”ق. وليد”، “ب. محمد” ،”ق. مصطفى “، أن وقائع القضية تعود إلى شهر جوان 2019،

أين سمع الضحية “باسم” مشاجرة عنيفة بالحي الذي يقطنه لباش جراح، فخرج من محله ليتفاجأ بأربعة أشخاص مدججين بالاسلحة البيضاء “سكاكين وخناجر” ، وهم بصدد الاعتداء على شقيقه “حميد”،

المتهم انطلق مهرولا لأجل إنقاذ شقيقه، وخلال تدخله أصيب بضربة قرية بواسطة سكين، على مستوى يده اليمنى، اما شقيقه فكان مصابا بعدة جروح متفاوتة.

وخلال توجه الضحيتين إلى المستشفى، أين خضعا لمعاينة الطبيب الشرعي وتم تحرير لهما عجزا طبيا لكل واحد منهما.

الضحية صرح بأنه تعرف على المعتدين عليه وعلى شقيقه ليتعرف عليهم بمركز الأمن، مؤكدا ان الأربعة محل الشكوى هم من قاموا بالاعتداء عليه.

الضحية “باسم”، تراجع عن تصريحاته اليوم أمام محكمة الجنايات أين صرح أنه بيوم الوقائع كان همه الوحيد إنقاذ شقيقه من موت محقق.

المتهمون وخلال محاكمتهم تراوحت تصريحاتهم بين الإنكار والاعتراف، بحيث راح كل واحد ينفس توجيه ضربة السكين على يد الضحية التي كادت ان تسبب له عاهة مستديمة نظرا لعمق الإصابة.

وعليه التمست النيابة العامة خلال مرافعتها، توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق كل متهم، قبل أن تنطق المحكمة بالأحكام السالف.

وتم إعادة تكييف الوقائع من جناية محاولة القتل العمدي الي جنحة الضرب والجرح العمدي.