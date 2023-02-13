السجن عامين مع إلغاء رخصتي السياقة لسائقين عرضا المواطنين للخطر بالدويرة

أصدرت محكمة القليعة في تيبازة حكما بالسجن النافذ في حق سائقي حافلتين متهمين في قضية تعريض سلامة المسافرين للخطر بمدينة الدويرة بالعاصمة.

وجاء في البيان أن المحكمة نقلا عن الاذاعة الوطنية اذانت محكمة القليعة اليوم المتهمين بعامين حبسا نافذا لكل منهما متبوعة بغرامة مالية قدرها 200 الف دج.مع منعهما من ممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص لمدة ثلاث سنوات وأيضا إلغاء رخصتي السياقة الخاصة بهما.

واضاف البيان أن الأحكام صدرت بعد المتابعة القضائية لسائقي الحافلي (ب ر) و (م ي) و هما سائقي حافلتين. عن جنحة “تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر” لتورطهما في قضية “القيام بمناورات و تجاوزات خطيرة على الطريق الوطني رقم 36 الرابط بين بلديتي بابا حسن والدويرة. وذلك بتاريخ 30 جانفي الماضي معرضين حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر”.

وكان بتاريخ 31 جانفي الماضي أمر قاضي الجنح لمحكمة القليعة بوضع المتهمين الحبس الاحتياطي. وأصدر وكيل الجمهورية لديها بيانا يعلن فيه عن فتح تحقيق قضائي ابتدائي ضدهما لتورطهما في قضية القيام بمناورات وتجاوزات خطيرة.