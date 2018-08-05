السجن عام لفرنسي كتب على سيارته “الله أكبر”

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن محكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة عام مع ايقاف التنفيذ على فرنسي كتب على سيارته الله أكبر.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث يعود إلى شهر جويلية الماضي، عندما فتشت شرطة فرقة إزالة الالغام سيارته.

حيث أن السيارة كانت متوقفة في مرأب للسيارات تحت الأرض في أحد مراكز التسوق بعد الاشتباه بأنها ملغمة.

ولكن بعد تفتيش السيارة لم يتم العثور على أي متفجرات.

ونقلت صحيفة “لورزيان” عن صاحي السيارة الذي يدعى “جيرمي”، بأنه لم يكن يدرك أنه سيقع في مشكل وأن الناس سيعتقدون أن سيارته قد تشكل خطرا.

وبعد اخضاع صاحب السيارة للفحص النفسي، اتضح ان حالته النفسية مثيرة للقلق.

حيث رأى النائب العام أن نية صاحب اسيارة كانت إثارة حالة تأهب حول السيارة .

وتأسف صاحب السيارة على ذلك، موضحا أن هدفه عندما كتب الله أكبر هو لجلب الحظ.

وأكد جيرمي، الذي اعتنق الاسلام في ديسمبر 2017 انه ليس إرهابيا.